Сын Кадырова обратился к чеченским бойцам и попал на видео

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам обратился к бойцам курируемого им батальона имени Байсангура Беноевского и попал на видео. Роликом в своем Telegram-канале поделился председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Кадыров заявил, что батальон успешно прошел подготовку, получил амуницию и технику, поэтому готов участвовать в боевых действиях.

«Поздравляю вас с этим событием», — сказал он.

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского в декабре 2023 года. В правительстве республики тогда заявили, что сын главы Чечни зарекомендовал себя как талантливый организатор.

До этого он стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура — «одного из самых боеспособных подразделений в составе Минобороны России», по оценке спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Личному составу подразделения Адама представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Ранее боец UFC Чимаев обратился к сыну Кадырова.