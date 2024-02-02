Горловка в ДНР частично обесточена после обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район города Горловка в ДНР. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

По его словам, в зоне повышенной опасности находится поселок Комарова, Горловка же частично обесточена.

В то же время представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки с 8:35 по 8:40 (мск).

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

29 января сообщалось, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.

В тот же день под обстрел попал Калининский район Донецка. Не обошлось без потерь среди гражданского населения города, были также раненые.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР.