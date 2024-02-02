Подоляк рассказал о «негативном осадке» после провала контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году», — заявил чиновник.

По мнению Подоляка, в контрнаступе армии Украины присутствовали некоторые тактические промахи, с чем соглашается военное и политическое руководство страны.

«Оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия», — утверждает советник главы офиса украинского лидера.

Он также напомнил об острой нехватке вооружения в украинской армии.

В начале января представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что ВСУ испытывают дефицит управляемых зенитных ракет.

Ему вторит аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. По его словам, армия Украины испытывает повсеместный дефицит оружия.

Ранее в США заявили, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов.