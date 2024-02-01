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Пашинян не хочет видеть Россию основным партнером Армении в оборонной сфере

Премьер Пашинян: РФ не может быть ключевым партнером Армении в оборонной сфере

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть ряд причин, по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах. Соответствующее заявление он сделал в интервью Общественному радио страны.

По словам главы правительства, Армении необходимо понять, с кем она реально может поддерживать военно-технические и оборонные отношения.

«Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — сказал премьер.

До этого Пашинян заявил, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории Армении.

Он указал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Как отметил премьер, события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

Ранее Пашинян заявил, что Россия взяла с Армении деньги за оружие, но не поставила его.

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