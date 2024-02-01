Экс-премьер Украины рассказал, от кого зависит отставка Залужного

Вопрос отставки главкома ВСУ Валерия Залужного зависит от позиции Соединенных Штатов, а не от решения Владимира Зеленского, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Своим мнением он поделился с телеканалом «Россия 24».

«Это зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы», — сказал Азаров.

1 февраля телеканал CNN писал, что указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

В этот же день немецкое издание Der Spiegel сообщало, что план Владимира Зеленского, который предполагал «мягкое изгнание» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил, провалился и вызвал большую «суматоху» в Киеве.

До этого бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины виноват главком Валерий Залужный, в результате действий которого Киев потерял десять бригад.

Ранее бывший министр Украины Андрей Пинчук рассказал, кто может стать новым главкомом ВСУ.