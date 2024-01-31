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Украина предупредила Запад о критическом дефиците боеприпасов

Bloomberg: Киев сообщил западным союзникам о критическом дефиците боеприпасов

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Украина предупредила своих западных союзников, что ее вооруженные силы столкнулись с «критической нехваткой» артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо главы украинского минобороны Рустема Умерова.

В послании, направленном европейским союзникам Киева, говорится, что Украина не может производить свыше 2 тыс. снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тыс. км. Это в три раза меньше количества боеприпасов, которые использует Россия, пишет агентство.

Как отметил Умеров, с каждым днем в ВСУ обостряется дефицит вооружений. Он также призвал союзников Киева в Евросоюзе приложить больше усилий для поставки украинской армии миллиона снарядов.

«Обычно выигрывает та сторона, у которой больше боеприпасов», — подчеркнул министр.

До этого представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано заявили, что Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано.

Ранее в Германии заявили о символичности поддержки Украины Евросоюзом.

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