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Россия обменяла 195 военнопленных

МО РФ обменяло 195 российских военнопленных на 195 бойцов ВСУ

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Министерство обороны РФ

МО РФ обменял 195 российских военнопленных на 195 бойцов ВСУ. О возвращении российских бойцов сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в ведомстве.

До этого пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов.

«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Сам военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в спину, в результате которого у него парализовало нижнюю часть тела.

Ранее Москалькова сообщила о первом гуманитарном обмене передачами для военнопленных.

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