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В Петербурге против дрона впервые применили зенитно-ракетный комплекс

«Фонтанка»: в Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В ночь на 31 января в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью сработала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино беспилотный летательный аппарат был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Отмечается, что дрон был поражен в 4:20 мск, спустя полчаса он упал на Глухоозерском шоссе.

В Санкт-Петербурге утром произошел взрыв на территории завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, 15 в Невском районе. По данным «Фонтанки», город атаковал беспилотник.

Также 21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории региона.

Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА самолетного типа. В Кремле назвали эти действия терроризмом со стороны Киева.

Ранее появилось видео взрыва на заводе «Невский мазут» в Петербурге.

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