Украинский беспилотник сбит над Псковской областью

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Псковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, попытка Украины совершить террористическую атаку пресечена, дрон уничтожен.

Согласно информации RT, накануне три беспилотника Вооруженных сил Украины были подавлены с помощью специального оборудования на границе с Брянской областью.

Также 30 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

31 января президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет сотрудников служб транспортной безопасности правом сбивать беспилотники. В законодательстве раскрыли понятие «беспилотные аппараты». Под эту категорию попали также подводные и надводные суда.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.