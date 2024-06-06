Стало известно о раздражении украинских чиновников из-за посла США Бринк

Украинские чиновники разражены послом Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк, которая регулярно говорит о коррупции в стране. Об этом сообщил американский телеканал NBC News, сославшись на источники.

«По словам действующих и бывших чиновников, украинские государственные служащие особенно разражены послом США», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что некоторые официальные лица на Украине обвиняют американского дипломата в создании «ненужной напряженности» из-за ее требований принять решительные меры по борьбе с коррупцией. По их мнению, Бринк упускает из виду ключевую на данный момент задачу — победу в вооруженном конфликте против РФ.

При этом внимание посла к проблеме коррупции на Украине пользуется полной поддержкой со стороны государственного секретаря США Энтони Блинкена, уточнили авторы статьи со ссылкой на неназванного американского чиновника. То же касается главы государства Джо Байдена.

Вместе с этим обозреватели обратили внимание на «настоящее разочарование» украинского президента Владимира Зеленского из-за позиции Вашингтона по предоставлению Киеву военной помощи. Он считает, что поддержка должна быть более масштабной.

3 июня заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Артем Сытник подал заявление об отставке. Причиной послужили изменения в работе ведомства.

Ранее Байден заявил, что в прошлом он целый месяц прожил на Украине и лично наблюдал за процветающей в стране коррупцией.