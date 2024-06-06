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Столичным водителям посоветовали отказаться от поездок на автомобиле

В столичном Дептрансе водителям посоветовали отказаться от личных авто

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Павел Бедняков/РИА Новости

Водителям в Москве посоветовали отказаться от авто из-за ненастья. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Москве сильный ливень — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в сообщении.

До этого МЧС Москвы заявило, что начался сильный ливень, на этот раз с градом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, непогода может сохраниться до 22 часов. Синоптики Росгидромет отметили, что в столице, помимо дождя с градом, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России рекомендовало жителям столицы быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила.

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