Столичным водителям посоветовали отказаться от поездок на автомобиле

Водителям в Москве посоветовали отказаться от авто из-за ненастья. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Москве сильный ливень — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в сообщении.

До этого МЧС Москвы заявило, что начался сильный ливень, на этот раз с градом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, непогода может сохраниться до 22 часов. Синоптики Росгидромет отметили, что в столице, помимо дождя с градом, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России рекомендовало жителям столицы быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила.