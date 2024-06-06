У берегов Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в Охотском море рядом с Курильскими островами и Камчаткой. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр находился в 572 км западнее Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 624 км.

Пока неизвестно, ощущались ли подземные толчки на Курилах или материковой части России. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

1 июня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что у южных Курил зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5.

2 июня в двух районах Северной Осетии утром произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощутили жители в Кировском и Ирафском районах республики. Очаг находился в 5 км от села Старый Урух Кабардино-Балкарии на глубине 10 км.

Ранее ученые обнаружили новые механизмы возникновения землетрясений.