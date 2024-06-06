Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Курильских островов и Камчатки

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в Охотском море рядом с Курильскими островами и Камчаткой. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр находился в 572 км западнее Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 624 км.

Пока неизвестно, ощущались ли подземные толчки на Курилах или материковой части России. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

1 июня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что у южных Курил зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5.

2 июня в двух районах Северной Осетии утром произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощутили жители в Кировском и Ирафском районах республики. Очаг находился в 5 км от села Старый Урух Кабардино-Балкарии на глубине 10 км.

Ранее ученые обнаружили новые механизмы возникновения землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами