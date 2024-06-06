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Девочка пострадала из-за упавшего на нее с верхней полки пьяного пассажира поезда

Пьяный мужчина упал с верхней полки на девочку в поезде Москва — Симферополь

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Shutterstock/Ivanova Tetyana

Шестилетняя девочка пострадала из-за мужчины, упавшего на нее с верхней полки в поезде МоскваСимферополь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Известно, что семья пострадавшей ехала в Севастополь к родственникам. Ее соседом по купе стал молчаливый и нетрезвый мужчина, который занимал верхнюю полку и должен был выходить в Рязани. Когда поезд подошел к нужной ему остановке, пассажир не стал спускаться по боковой лестнице, а решил спрыгнуть на пол.

В тот момент девочка сидела на нижней полке и ела лапшу быстрого приготовления. В результате неудачного приземления взрослого она получила ожоги и ушиб руки. Ей потребовалась медицинская помощь.

Пока на место вызвали скорую, виновник произошедшего скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее российский подросток получил около 80% ожогов тела из-за спора с друзьями.

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