Девочка пострадала из-за упавшего на нее с верхней полки пьяного пассажира поезда

Шестилетняя девочка пострадала из-за мужчины, упавшего на нее с верхней полки в поезде Москва — Симферополь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Известно, что семья пострадавшей ехала в Севастополь к родственникам. Ее соседом по купе стал молчаливый и нетрезвый мужчина, который занимал верхнюю полку и должен был выходить в Рязани. Когда поезд подошел к нужной ему остановке, пассажир не стал спускаться по боковой лестнице, а решил спрыгнуть на пол.

В тот момент девочка сидела на нижней полке и ела лапшу быстрого приготовления. В результате неудачного приземления взрослого она получила ожоги и ушиб руки. Ей потребовалась медицинская помощь.

Пока на место вызвали скорую, виновник произошедшего скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

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