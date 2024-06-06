Первая ступень Starship впервые совершила приводнение

Двухступенчатая система Starship компании SpaceX стартовала с частного космодрома Starbase в Техасе. Трансляция ведется изданием Spaceflight Now.

Первая ступень системы — сверхтяжелый ускоритель Super Heavy — совершила контролируемый вход в атмосферу Земли.

SpaceX в соцсети Х сообщила, что Super Heavy приводнился в Мексиканском заливе.

Вторая ступень системы — корабль Starship — продолжил свой полет.

Федеральное управление гражданской авиации, которое лицензирует коммерческие запуски ракет, 4 июня дало SpaceX разрешение на летные испытания и заявило, что компания «выполнила все требования безопасности и другие лицензионные требования для этого испытательного полета».

На сайте SpaceX говорится, что Starship представляет собой полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. Starship — это самая мощная ракета-носитель в мире.

Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.