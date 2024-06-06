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В Эстонии планируют ограничить покупку недвижимости для россиян

Эстония изучает возможность ограничения покупки недвижимости для граждан России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

«У нас... было первое чтение, которое касается ограничения покупки недвижимости гражданами России и Белоруссии», — сказал Ляэнеметс, отметив, что эта инициатива стоит в программе деятельности правительства.

Ляэнеметс пояснил, что эти меры направлены на предотвращение враждебных действий, в частности, разведки и саботажа. Он отметил, что ограничения также затронут граждан России и Белоруссии, которые проживают в Эстонии на постоянной основе.

В настоящее время ограничения распространяются на приграничные земли.

3 июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна анонсировал подписание соглашения о гарантиях безопасности в ближайшее время.

Ранее в столице Эстонии произошел взрыв, есть пострадавший.

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