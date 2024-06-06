В России могут отменить НДС на вино

На Петербургском международном экономическом форуме прозвучало предложение отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на вино для повышения доступности этого напитка. С такой инициативой выступил гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев, передает РБК.

По его словам, действующие в России пошлины, акцизы и НДС приводят к тому, что 97% объема продаваемого вина не попадает в востребованный ценовой сегмент, из-за чего потребление вина в стране постоянно сокращается.

Для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены НДС на вино Корнеев предложил повысить акциз на пиво, что увеличит стоимость бутылки всего на 10 рублей — до 60 рублей.

«Для потребителя это почти незаметно. Зато это позволит виноделам остаться в востребованном сегменте и повысить маржинальность», — пояснил он.

Глава Ассоциации призвал увеличить потребление вина в два раза за счет пива и крепкого алкоголя, назвав это одной из задач регулятора и предпринимателей отрасли.

До этого глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с потреблением алкоголя в России.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.