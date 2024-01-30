На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщение о взрывах было опубликовано в 20:19. Отмечается, что источником взрывов могла стать украинская ПВО. На территории Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Днем 30 января мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошла серия взрывов.

В этот же день на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Кроме того, взрывы произошли в Сумской области на северо-востоке Украины.

Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская армия продвигается на поле боя, в частности, под Авдеевкой.

Американский журнал Military Watch писал, что Вооруженные силы Украины потеряли большинство немецких танков Leopard 2.

Ранее в США признали способность России освободить Одессу.