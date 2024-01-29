Стало известно, почему ВСУ не могут использовать танки Leopard

У Украины возникли проблемы с использованием на поле боя немецких танков Leopard 2, так как она не может обслуживать их должным образом. Об этом пишет Foreign Affairs.

«Из менее чем 100 Leopard 2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», — указано в тексте публикации.

Журнал отмечает, что эффективное использование таких танков на поле боя зависит от множества факторов, которые Украина не смогла предоставить в 2023 году. Танкам Leopard 2 при слабой поддержке не удалось показать многого на поле боя во время контрнаступления в прошлом году.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне журнал Military Watch писал о том, что Соединенные Штаты не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха потерять репутацию после их уничтожения в боях с российскими военными. Согласно статье, американские танки M1 Abrams были отведены далеко от линии фронта, поскольку немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине.

Ранее военный эксперт назвал уязвимые места немецких танков Leopard.