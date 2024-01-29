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Глава харьковской администрации прокомментировал сообщение о Табаевке

Ганчев: освобождение Табаевки является одним из шагов по контролю над Харьковом

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Освобождение села Табаевка является одним из шагов в работе по контролю над Харьковской областью. Об этом РИА Новости заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу», — заявил Ганчев.

В январе Ганчев отмечал, что под контролем администрации региона находятся 35 населенных пунктов региона. Недавно российскими войсками было взято под контроль село Крахмальное, что признали в Вооруженных силах Украины.

До этого российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области.

Об этом сообщило Министерство обороны России в своей сводке о ходе военной операции. В операции принимали участие подразделения группировки «Запад».

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое.

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