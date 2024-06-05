Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

В Мосгордуме утвердили решение о дате проведения выборов депутатов нового, восьмого созыва, голосование запланировано на 8 сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

«Постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва» единогласно принято в первом чтении», — говорится в сообщении.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников из партии «Единая Россия» отметил, что таким образом дан старт формированию восьмого созыва.

«Публикация [постановления] даст старт избирательной кампании [в Москве]. В этом году истекает срок полномочий депутатов Мосгордумы седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад», — добавил председатель столичного парламента.

По его словам, 8 сентября было выбрано в связи с федеральным законом о едином дне голосования — датой голосования в связи с этим является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия городских депутатов.

Выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей в их поддержку начнется в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о дате выборов.

По словам Шапошникова, в Москве кандидаты могут собирать до 50% подписей в электронном виде с помощью портала госуслуг. Это существенным образом облегчит прохождение процедуры регистрации, уверен глава Мосгордумы.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года. Тогда старт избирательной кампании был объявлен 6 июня. Для регистрации кандидатам нужно было собрать подписи 3% избирателей от округа. От процедуры освободили кандидатов, которых выдвинули партии, представленные в Госдуме.

Ранее Мосгордума прекратила полномочия депутата седьмого созыва Евгения Ступина (признан в РФ иностранным агентом) из-за статуса иностранного агента.