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34 американских военных могли получить травмы при атаке дрона на Ближнем Востоке

Reuters: 34 военных США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дрона

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Более трех десятков военнослужащих США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дроном американской военной базы на границе Иордании и Сирии. Об этом, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, по меньшей мере 34 американских военнослужащих прошли медицинское обследование по поводу возможных черепно-мозговых травм.

Ранее сообщалось, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака. Ответственность за нападение на американцев несет входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Трое американских солдат получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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