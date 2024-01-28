Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности в управлении и подготовке мобилизованных, а в учебных центрах военные люди занимаются лишь употреблением алкоголя. Об этом рассказал экс-командир четвертой роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник, слова которого передает «Украинская правда».

«Все у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — заявил Мельник.

По его словам, украинская армия является «бумажной», так как у ВСУ есть только люди. Также Мельник рассказал, что ВСУ испытывает нехватку мотивированных военных. Он отметил, что есть случаи, когда военнослужащие отказываются идти в бой, либо сдаются в плен, выдавая локацию военных объектов.

28 января отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года.

До этого бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров выразил мнение, что крушение самолета Ил-76 с украинскими военнопленными может стать причиной политического конца президента Владимира Зеленского.

Ранее британский эксперт оценил ежедневные потери ВСУ из-за действий войск РФ.