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В Белоруссии заявили о росте активности самолетов-разведчиков НАТО у границ

Давидович: НАТО удвоило количество самолетов-разведчиков у границ Белоруссии

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Телеграм канал «РИА Новости»

Количество полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ Белоруссии удвоилось с начала 2024 года. Об этом заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Леонид Давидович в интервью телеканалу СТВ.

«Активность [НАТО] не может остаться нами незамеченной. Мы уже отмечаем, что с начала этого года по сравнению, допустим, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации», – сказал Давидович.

По его словам, у границ Белоруссии проявляет активность авиация почти всех стран-членов НАТО, а также объединенных сил альянса.

Он отметил, что полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 фиксируются почти каждый день. Кроме того, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС, самолеты, принадлежащие Швеции, Великобритании, Франции, США, сообщил министр.

До этого у границы Финляндии с Россией заметили самолет-разведчик США.

Ранее генералам НАТО указали на серьезность слов о войне с Россией.

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