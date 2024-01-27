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Военкоры заявили об уничтожении командира отряда ВСУ «Белые демоны»

«РВ»: уничтожен командир отряда ВСУ «Белые демоны» Василий Яремко

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nna Varenytsia/Reuters

Командир украинского отряда «Белые демоны» Василий Яремко с позывным «Ярый» был ликвидирован российскими войсками в зоне военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, Яремко возглавлял отряд внутри батальона «Карпатская сич». Военный был уничтожен 25 января на Купянско-Лиманском направлении в боях за город Макеевка.

24 января сообщалось, что на территории России летом 2023 года был уничтожен украинский полковник Главного управления разведки (ГУР) Олег Бабий. Информация об этом появилась на сайте ведомства. По данным украинского Минобороны, группа Бабия 30 августа попала в засаду после диверсионного задания на территории РФ. Где конкретно это произошло, в ГУР не уточнили.

До этого Минобороны РФ заявляло, что артиллеристы Воздушно-десантных войск в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на правом берегу Днепра.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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