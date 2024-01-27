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Турция добилась от США передачи истребителей F-16

Глава комитета в сенате США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции

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Air Force/Wikipedia

Глава комитета по иностранным делам в сенате конгресса Соединенных Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции F-16 после решения по одобрению принятия Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение комитета сената.

«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», — указано в решении комитета.

При этом отмечается, что сенат беспокоят те препятствия, которые вступлению Швеции в Североатлантический альянс чинит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его назвали «вредителем» в контексте усилий Евроcоюза по предоставлению экономической помощи Украине и самым ненадежным членом НАТО.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение утвердить членство Швеции в НАТО, получив все нужные ему уступки со стороны США для реализации национальных интересов.

Ранее в МИД РФ усомнились в способности США убедить Турцию изменить позицию по Черному морю.

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