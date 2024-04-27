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В МИД Германии рассказали, кто ведет расследование взрывов на «Северных потоках»

МИД Германии: расследование взрывов на «Северных потоках» ведет Генпрокуратура

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Markus Schreiber/AP

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» проводится генеральной прокуратурой ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом в ведомстве ответили на вопрос о предложенной Китаем инициативе о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством Организации Объединенных Наций (ООН).

До этого заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что странам следует сотрудничать с Россией в расследовании теракта на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Также сообщалось, что бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский найден. СМИ называют его координатором атак на «Северные потоки». Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. В постановлении Кировоградского районного суда, которое имеется в распоряжении издания, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное заседание.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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