Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать оборону, эти попытки носят временный характер и обречены на провал.

«Замысел противника подтянуть резервы, обеспечить вооружением и техникой для возможного проведения наступательных действий в отношении нашей страны, в отношении наших Вооруженных сил, находящихся в зоне боевых действий, также обречен на провал», — пояснил Швыткин.

До этого помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен говорил, что военная стратегия ВСУ на 2024 год — наступательная.

По его словам, украинские войска могут опереться на «выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.