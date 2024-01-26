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В России упростили медкомиссию для контрактников

Мишустин подписал постановление об упрощении медкомиссии для добровольцев

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пресс-служба губернатора Московской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

До этого обследование проходило в два этапа: оно состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь же медкомиссия будет проходить в один этап.

Согласно документу, контрактникам организуют обязательную диагностику в государственных медучреждениях по направлению муниципальных военкоматов (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора (для солдат, сержантов, прапорщиков).

12 января в Госдуму был внесен законопроект, который может разрешить иностранным гражданам, имеющим судимость, заключать контракты с Вооруженными силами РФ.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно документу, смогут иностранные граждане, которые заключили контракт с ВС РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

Ранее в РФ предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии.

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