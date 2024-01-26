Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько средств поражения получил ВМФ России

ВМФ России в 2023 году получил свыше 7,7 тысячи единиц средств поражения

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Заместитель Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получил свыше 7,7 тысячи единиц средств поражения. Его слова приводит РИА Новости.

«В интересах Военно-морского флота поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты», — рассказал он.

Он также напомнил, что в 2023 году ВМФ РФ получил три подводные лодки, семь боевых кораблей, два малых ракетных корабля, морской тральщик, а также прошедший ремонт сторожевой корабль «Неустрашимый».

До этого генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты. Характеристики «Циркона» крайне высоки, отметил Обносов. По его словам, для перехвата ракеты потребуется очень эффективная система противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

В Тихоокеанском флоте ВМФ РФ сообщали, что российские многоцелевые атомные субмарины «Ясень» оснащаются ракетами «Калибр» и «Оникс».

Ранее в России началась подготовка к производству истребителей Checkmate.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами