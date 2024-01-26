Стало известно, сколько средств поражения получил ВМФ России

Заместитель Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получил свыше 7,7 тысячи единиц средств поражения. Его слова приводит РИА Новости.

«В интересах Военно-морского флота поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты», — рассказал он.

Он также напомнил, что в 2023 году ВМФ РФ получил три подводные лодки, семь боевых кораблей, два малых ракетных корабля, морской тральщик, а также прошедший ремонт сторожевой корабль «Неустрашимый».

До этого генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты. Характеристики «Циркона» крайне высоки, отметил Обносов. По его словам, для перехвата ракеты потребуется очень эффективная система противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

В Тихоокеанском флоте ВМФ РФ сообщали, что российские многоцелевые атомные субмарины «Ясень» оснащаются ракетами «Калибр» и «Оникс».

Ранее в России началась подготовка к производству истребителей Checkmate.