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Песков анонсировал встречу Путина с участниками спецоперации

Песков: 26 января в Петербурге состоится встреча Путина с участниками СВО

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 26 января проведет встречу с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Он отметил, что в этот день российский лидер посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ). По словам представителя главы государства, это учебное заведение является очень важным для страны вузом и курируется министерством обороны.

«Путин подробно ознакомится с комплексом зданий всех объектов: и учебных, и лабораторных, и спортивных, и медицинских, которые функционируют в рамках этого университета. Пообщается с преподавателями, отдельно в этом университете состоится очень важное общение со студентами — участниками специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что встреча пройдет в формате свободной беседы. При этом 27 января президент продолжит работать в Санкт-Петербурге. Однако о его дальнейших планах журналистам расскажут отдельно, добавил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Путин поручил внести изменения в закон о льготах для семей Героев России.

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Операция на Украине
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