В Кремле прокомментировали планы США выводить войска из Ирака

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что Соединенные Штаты будут максимально затягивать выход из Ирака, так как на данный момент Белый дом не готов к этому. Об этом сообщает РИА Новости.

«…Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому», — заявил Лаврентьев.

Он отметил, что на фоне поспешного бегства американцев, британцев и их союзников из Афганистана в августе 2021 года вывод войск из Ирака спустя 21 год после полномасштабного вторжения и свержения президента Саддама Хусейна будет выглядеть «очень нехорошо» и покажет слабость американцев.

До этого власти Ирака официально уведомили Россию о готовности Соединенных Штатов вывести свой воинский контингент из страны.

Иракские власти уверены, что у них есть все необходимые силы и средства для поддержания порядка и обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что Ирак решил вывести иностранные войска со своей территории после авиаудара по Багдаду.