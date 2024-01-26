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В Кремле прокомментировали планы США выводить войска из Ирака

Лаврентьев считает, что США будут максимально затягивать выход из Ирака

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AP

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что Соединенные Штаты будут максимально затягивать выход из Ирака, так как на данный момент Белый дом не готов к этому. Об этом сообщает РИА Новости.

«…Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому», — заявил Лаврентьев.

Он отметил, что на фоне поспешного бегства американцев, британцев и их союзников из Афганистана в августе 2021 года вывод войск из Ирака спустя 21 год после полномасштабного вторжения и свержения президента Саддама Хусейна будет выглядеть «очень нехорошо» и покажет слабость американцев.

До этого власти Ирака официально уведомили Россию о готовности Соединенных Штатов вывести свой воинский контингент из страны.

Иракские власти уверены, что у них есть все необходимые силы и средства для поддержания порядка и обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что Ирак решил вывести иностранные войска со своей территории после авиаудара по Багдаду.

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