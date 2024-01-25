В России заявили, что США может начать вывод своих войск из Ирака

Россия располагает информацией о том, что США намерены начать вывод своего воинского контингента из Ирака. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты заявили о готовности пойти навстречу требованиям Ирака, Багдада и начать вывод из этих стран своих военных.

Насколько эта информация верная, пока судить сложно, отметил Лаврентьев. Он считает, что этот процесс может затянуться на несколько лет.

При этом накануне Лаврентьев заявлял, что Россия не видит намерений и стремлений США вывести свой военный контингент из Сирии.

Если США выведут свои войска из Ирака, то это будет второй подобный случай за последние годы.

В начале августа 2021 года группировка «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее сообщалось, что США и Ирак обсудят присутствие американских войск в республике.