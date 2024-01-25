Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что США может начать вывод своих войск из Ирака

Лаврентьев: у РФ есть данные, что США могут начать вывод военных из Ирака

close
100%
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Россия располагает информацией о том, что США намерены начать вывод своего воинского контингента из Ирака. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты заявили о готовности пойти навстречу требованиям Ирака, Багдада и начать вывод из этих стран своих военных.

Насколько эта информация верная, пока судить сложно, отметил Лаврентьев. Он считает, что этот процесс может затянуться на несколько лет.

При этом накануне Лаврентьев заявлял, что Россия не видит намерений и стремлений США вывести свой военный контингент из Сирии.

Если США выведут свои войска из Ирака, то это будет второй подобный случай за последние годы.

В начале августа 2021 года группировка «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее сообщалось, что США и Ирак обсудят присутствие американских войск в республике.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами