В Харьковской области после взрывов повреждены склады

Два складских помещения повреждены в Харьковской области на востоке Украины в результате произошедших накануне взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, склады расположены в Чугуевском районе.

Вечером 24 января сообщалось о взрывах в Харькове и области.

Харьковская область расположена на востоке Украины. На севере и северо-востоке регион граничит с Белгородской областью России, на востоке — с ЛНР, на юго-востоке — с ДНР, на юго-западе — с Днепропетровской областью, на западе и северо-западе — с Полтавской и Сумской областями Украины.

Утром 25 января стало известно, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.