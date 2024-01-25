В Одессе был поражен промышленный объект

В Одессе под удар попало промышленное предприятие во время ночной воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера.

В среду вечером тревога объявлялась в нескольких областях, включая Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую и Харьковскую.

В Одессе было зафиксировано несколько серий взрывов, а также сообщалось о взрывах в Харькове. В 3:35 мск воздушная тревога была вновь объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, но спустя 20 минут ее отменили.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.