ВМС США и Тайваня провели тайные учения против Китая

Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон и Тайбэй в последние годы расширяют свое военное сотрудничество на фоне «почти ежедневных вторжений» Китая в идентификационную зону ПВО Тайваня и учений китайских войск вблизи острова, пишет Reuters.

Учения, о которых официально не сообщалось, прошли в апреле в западной части Тихого океана, сообщили источники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

Один из собеседников сообщил, что в мероприятиях были задействованы «несколько военных объектов». Другой источник уточнил, что учения официально не существовали и были названы «незапланированными морскими столкновениями».

До этого Вооруженные силы Тайваня заявили о приближении к острову в течение суток 22 летальных аппаратов и четырех кораблей Китая. В заявлении отметили, что военные Тайваня в ответ задействовала авиацию и корабли. За целями следили наземные зенитные ракетные комплексы.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.