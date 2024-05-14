Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВМС США и Тайваня провели тайные учения против Китая

Reuters: ВМС США и Тайваня провели тайные учения против Китая в Тихом океане

close
100%
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон и Тайбэй в последние годы расширяют свое военное сотрудничество на фоне «почти ежедневных вторжений» Китая в идентификационную зону ПВО Тайваня и учений китайских войск вблизи острова, пишет Reuters.

Учения, о которых официально не сообщалось, прошли в апреле в западной части Тихого океана, сообщили источники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

Один из собеседников сообщил, что в мероприятиях были задействованы «несколько военных объектов». Другой источник уточнил, что учения официально не существовали и были названы «незапланированными морскими столкновениями».

До этого Вооруженные силы Тайваня заявили о приближении к острову в течение суток 22 летальных аппаратов и четырех кораблей Китая. В заявлении отметили, что военные Тайваня в ответ задействовала авиацию и корабли. За целями следили наземные зенитные ракетные комплексы.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами