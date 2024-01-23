Жителя Одессы насильно мобилизовали прямо в транспорте

В Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте. Об этом сообщило украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил других пассажиров вызвать полицию», — пишут журналисты.

Они также опубликовали видео с инцидентом. На кадрах слышно, как одна из пассажирок просит военных не трогать мужчину.

В декабре 2023 года генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Сообщалось, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации в стране является важным, разумным и справедливым.

Ранее в Раде заявили, что закон о мобилизации закроет воевавшим в ВСУ въезд в Европу.