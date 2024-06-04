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Эксперт назвал возможные меры РФ в ответ на решение Байдена

Эксперт Фасола: Россия может нанести удары по Польше в ответ на решение Байдена

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Andrew Harnik/AP

Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России. Об этом изданию Newsweek заявил эксперт Николо Фасола.

«Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры», — отметил он.

В случае, если ВСУ начнут наносить удары по территории России, то РФ в свою очередь может ответить похожим решением. Например, нанести удары «другого уровня» по местам хранения вооружений для Украины на территории Польши.

До этого сообщалось, что украинские власти оказались разочарованы частичным снятием ограничений на применение поставляемых Киеву боеприпасов для нанесения ударов вглубь России. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский собирается провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить с ним расширение возможностей использования Киевом оружия США.

Ранее Байден допустил, что Украина не вступит в НАТО.

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