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Белгородский сенатор покидает свой пост

Сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложил полномочия

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — заявил Тимченко.

Изначально полномочия Савченко должны были завершиться в сентябре 2025 года.

До этого в Кремле не подтвердили особую значимость отставки главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Хорохордин объявил об отставке 4 июня. Руководитель региона пояснил, что переходит на новое место работы. Он напомнил, что вместе с жителями прошел «непростые годы пандемии коронавируса», теперь всей республикой помогают участникам спецоперации, приближая победу.

Врио губернатора Алтая стал первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. На фоне перестановок в регионе жители испугались объединения с Алтайским краем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последняя женщина-губернатор в РФ ушла в отставку.

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