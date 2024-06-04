Израиль договорился с США о закупке новых истребителей F-35

Министерство обороны Израиля и правительство США договорились о поставке 25 новых истребителей F-35 для нужд израильских ВВС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу военного ведомства еврейского государства.

«Соглашение <…> включает в себя 25 самолетов F-35, произведенных компанией Lockheed Martin, включая поддержку и техобслуживание», — говорится в заявлении.

В документе также говорится, что поставки самолетов начнутся в 2028 году, будет поставляться от трех до пяти самолетов в год. Сумма сделки оценивается примерно в $3 млрд, финансирование идет из фондов американской помощи Израилю.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам. Он добавил, что у него с Нетаньяху есть «крупные разногласия» в вопросах двухгосударственного решения конфликта Палестины и Израиля.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану.