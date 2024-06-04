Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль договорился с США о закупке новых истребителей F-35

Израиль заявил о подписании с США договора о закупке 25 новых истребителей F-35

close
100%
Нина Падалко/РИА Новости

Министерство обороны Израиля и правительство США договорились о поставке 25 новых истребителей F-35 для нужд израильских ВВС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу военного ведомства еврейского государства.

«Соглашение <…> включает в себя 25 самолетов F-35, произведенных компанией Lockheed Martin, включая поддержку и техобслуживание», — говорится в заявлении.

В документе также говорится, что поставки самолетов начнутся в 2028 году, будет поставляться от трех до пяти самолетов в год. Сумма сделки оценивается примерно в $3 млрд, финансирование идет из фондов американской помощи Израилю.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам. Он добавил, что у него с Нетаньяху есть «крупные разногласия» в вопросах двухгосударственного решения конфликта Палестины и Израиля.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами