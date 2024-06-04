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Алексей Франдетти рассказал, куда пойдет работать после увольнения из «Ленкома»

Режиссер Алексей Франдетти ушел из «Ленкома» к Хазанову в Театр эстрады

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Режиссер Алексей Франдетти в разговоре с mk.ru сообщил, что ушел из «Ленкома» в Театр эстрады.

«Я рад, что моим следующим местом работы будет Театр эстрады, художественным руководителем которого является Геннадий Хазанов», — уточнил Франдетти.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер пожелал режиссеру удачи на новом месте и объяснил, почему они с Франдетти решили освободить его от должности. По словам директора театра, режиссеру больше по душе ставить зрелищные постановки: мюзиклы и оперетты. В то время как «Ленком» является репертуарным театром, где нужен постановщик, который умеет работать с классическими произведениями.

«У нас репертуарный театр, и нам нужен режиссер, который умеет и любит ставить спектакли классических авторов. Я с радостью воспринял это решение: оно не только его, но и руководителей города, понимающих, что драматический театр разрушить легко, но лучше этого не делать», — резюмировал Варшавер.

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