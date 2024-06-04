Россиянин сообщил о «минировании» клуба, чтобы быстрее найти телефон знакомой

Житель Кирова заявил о «минировании» клуба, чтобы найти телефон знакомой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на улице Ломоносова. По версии правоохранителей, молодой человек сообщил о террористической угрозе, и сотрудники полиции сразу выехали на вызов.

На месте работали кинологи, но каких-либо предметов, угрожающих безопасности местных жителей, не нашли.

Правоохранители оперативно установили личность звонившего, им оказался местный 24-летний житель.

«Он пояснил, что таким образом хотел помочь девушке, у которой пропал сотовый телефон, чтобы «быстрее для поисков мобильного приехала полиция», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее воронежец потребовал $10 млрд за «отмену» минирования многоэтажек и получил срок.