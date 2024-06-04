Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ехавший по дороге автомобиль был атакован беспилотным летательным аппаратом, принадлежащим Вооруженным силам Украины.

В результате взрыва водитель не пострадал и смог потушить возникшее возгорание собственными силами. У машины поврежден кузов и выбиты стекла.

Это не первый обстрел региона за день. До того заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино. В атакованном здании находится штаб по восстановлению жилья под Белгородом. Кроме замглавы аналогичным образом пострадала местная жительница. Им оказана помощь в больнице.

Ранее в Белгородской области более 10 сел остались без света после атаки ВСУ.