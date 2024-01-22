ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты следующих населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — говорится в сообщении.

В этот же день окраина села Дроновка в Грайворонском городском округе области попала под обстрел. Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет. Повреждения были зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровля, фасад и заборы.

Ранее Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат денежную компенсацию.