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Самолет ВМС США находился вблизи Крыма во время атаки ВСУ

Flightradar24: самолет ВМС США находился близ Крыма во время ракетного удара ВСУ

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US Air Force

Самолет, принадлежащий ВМС США, находился в небе у западного побережья Крыма во время авиаудара ВСУ по полуострову. Данной информацией поделился портал Flightradar24, сообщает ТАСС.

Так, по данным портала, неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, курсировал примерно в 250 км от западного побережья полуострова Крым в воздушном пространстве Румынии около границы с Украиной. Именно в это время Минобороны России зафиксировало пуск двух украинских ракет, после чего они были перехвачены над Черным морем.

Портал отмечает, что трек самолета был впервые зафиксирован в районе Сицилии у военно-морской авиабазы Соединенных Штатов Сигонелла.

Спустя 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США направился на юго-запад, пройдя примерно тем же путем, которым пришел с Сицилии в Черное море.

До этого МО РФ сообщило, что системы ПВО сбили две авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать полуостров около 14:00 мск.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе сбили две нацеленные на Крым ракеты.

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