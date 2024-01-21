В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести украинских областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение начало действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Херсоне Роман Мрочко заявил, что взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе.

20 января украинские власти сообщили о разрушении инфраструктурного объекта, расположенного на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Объект оказался разрушен в результате взрывов.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.