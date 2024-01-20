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В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

Малашко: поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На подконтрольной Киеву части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко.

«Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он.

Подробностей о количестве разрушенных объектов и степени повреждений Малашко не привел. На данный момент в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

18 января Малашко сообщал аналогичную информацию о разрушении инфраструктуры.

За день до этого сообщалось, что 12 тысяч жителей населенного пункта Пологи Запорожской области (подконтрольного России) остаются без электроснабжения из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой был поврежден трансформатор.

До этого украинских военных заподозрили в атаках на жилые кварталы Запорожья.

Ранее в Запорожской области заявили о подготовке Киевом новой провокации.

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