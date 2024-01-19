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В Евросоюзе анонсировали крупную поставку снарядов Украине

Еврокомиссар Бретон пообещал поставить Киеву 1 миллион снарядов к весне

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов на Украину к весне 2024 года. Его слова передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов», — заявил чиновник.

Согласно информации Бретона, к концу текущего года страны Евросоюза смогут изготовить еще 1-1,5 млн боевых снарядов, для обеспечения производства нужных комплектующих Европа готова внести дополнительные инвестиции. Для этого ЕС задействует около 25 компаний и заводов.

«Теперь все, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине», — утверждает еврокомиссар.

В ноябре Бретон заявлял, что оборонные предприятия стран Европейского союза нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому они смогут предоставить Украине обещанный миллион снарядов к марту 2023 года, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок.

Ранее Евросоюз на треть увеличил производство боеприпасов.

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