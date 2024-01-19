Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инженерные войска России получат модернизированные подрыватели

МО РФ: инженерные войска получат модернизированные подрыватели зарядов РПЗ-8М1

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Инженерные войска Вооруженных сил РФ получат модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Оборудование предназначено для обучения личного состава инженерных подразделений навыкам работы при выполнении дистанционного подрыва зарядов взрывчатого вещества. Кроме того, его можно использовать при имитации огня артиллерии, ударов авиации, управления положением учебно-имитационных инженерных боеприпасов в ходе учений войск.

До этого Министерство обороны России впервые после взятия села Веселое в Донецкой народной республике опубликовало карту СВО по состоянию на 19 января.

Минобороны также сообщило, что за неделю в плен сдался 21 боец Вооруженных сил Украины.

До этого в МО РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило об успехах российских военных за неделю.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами