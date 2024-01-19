Инженерные войска России получат модернизированные подрыватели

Инженерные войска Вооруженных сил РФ получат модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Оборудование предназначено для обучения личного состава инженерных подразделений навыкам работы при выполнении дистанционного подрыва зарядов взрывчатого вещества. Кроме того, его можно использовать при имитации огня артиллерии, ударов авиации, управления положением учебно-имитационных инженерных боеприпасов в ходе учений войск.

До этого Министерство обороны России впервые после взятия села Веселое в Донецкой народной республике опубликовало карту СВО по состоянию на 19 января.

Минобороны также сообщило, что за неделю в плен сдался 21 боец Вооруженных сил Украины.

До этого в МО РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило об успехах российских военных за неделю.