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«Яковлев» завершил испытания нового самолета для ВКС России

Завершены испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС РФ

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Министерство обороны России

Завершены испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Об этом РИА Новости сообщили в компании «Яковлев», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию России.

«В конце прошлого года в соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета», — заявили в пресс-службе компании.

Впереди самолету предстоит пройти импортозамещение ключевых узлов — двигателя, воздушного винта и некоторых других комплектующих. Як-152 должен стать дополнением к основному учебно-боевому самолету ВКС России — Як-130, самолеты имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины.

До этого российские летчики положительно отозвались о новом личном оружии.

Ранее ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ.

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