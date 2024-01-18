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Российские десантники штурмовали опорный пункт ВСУ под Артемовском и зачистили его

Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

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РИА Новости

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском и зачистили его. Об этом сообщило Минобороны, пишет ТАСС.

По данным ведомства, десантники из Южной группировки войск взяли опорник противника с помощью артиллерии. Они вскрыли огневые точки и укрытия украинских военных со скоплением пехоты с помощью воздушной разведки их позиций.

После этого десантники подошли к позициям украинских бойцов на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений завладели позициями ВСУ. Минобороны пояснило, что российские военные обстреляли противника из всех видов стрелкового оружия.

До этого военные группировки войск «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружили и поразили более 40 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее в Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ.

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Операция на Украине
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